C’è il tempo per virare il No referendario a rinascita della politica?

Durante la maratona condotta da Enrico Mentana, si è assistito a una forte affermazione del fronte contrario al referendum. La campagna per il Sì ha avuto un andamento meno incisivo, mentre il No ha consolidato il suo sostegno tra gli elettori. La consultazione si avvicina e il dibattito si intensifica, con i sostenitori di entrambe le posizioni che si preparano all’esito finale.

Mentre la maratona di Enrico Mentana accompagnava l’inarrestabile cavalcata del NO al referendum Nordio-Meloni, il solito avvelenatore di pozzi, il cardinale di Curia Paolo Mieli proseguiva nella sua opera – sorrisetto mellifluo d’ordinanza – da guastatore di qualsivoglia ipotesi stato nascente di fuoriuscita dallo stagno maleodorante dove galleggia la politica. L’ennesimo sgambetto a chi oserebbe disturbare il presente immobile del club a cui il cardinal Mieli si è iscritto da quando ha capito come “va il mondo”, abbandonando chioma e spiriti sessantottardi: l’ordine partitocratico, al cui servizio opera come membro esterno della cosiddetta Casta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - C’è il tempo per virare il No referendario a rinascita della politica? Articoli correlati Manfredi su Sal Da Vinci testimonial referendario: “Non confondiamo l’arte con la politica, pensiamo all’amore”Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della cerimonia di conferimento della Medaglia della... Leggi anche: I Gratteri di Meloni. È indecisa se partecipare al grande evento referendario di Milano. L’ombra del procuratore in politica Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica Tutti gli aggiornamenti su C'è il tempo per virare il No... Discussioni sull' argomento Covid, fuga verso Udine per la terza dose: il sistema-Pordenone a un passo dallo stallo; Il Messina non vince più: contro la Vibonese finisce senza reti; Scamacca out per infortunio: salta la Lazio? E Gattuso può virare su Maldini. Tra il pomeriggio di domani e di giovedì 26 marzo si potrebbe registrare tempo instabile con precipitazioni a tratti diffuse, anche con rovesci o locali temporali. È previsto, inoltre, un sensibile calo termico. #veronanetwork - facebook.com facebook Ha vinto Schlein, ora non si perda tempo a parlare di primarie (di M. Guandalini) x.com