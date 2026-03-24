CdS – il Milan prova a stringere

2026-03-24 08:54:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Massimiliano Allegri è stato chiaro sulla ristrutturazione estiva del Milan. Il tecnico rossonero spera di ottenere dalla dirigenza almeno quattro acquisti di esperienza e qualità. Concetto ribadito nel recente summit di mercato andato in scena qualche giorno fa in sede con tutta la dirigenza. Il Diavolo ha deciso di provarci per Leon Goretzka, centrocampista di 31 anni, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. E del tentativo del Milan arrivano conferme pure da ambienti vicini al club bavarese. I rossoneri si sono mossi a gennaio per cercare di anticipare la concorrenza, e in queste settimane proveranno lo scatto in avanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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