Arezzo, 24 marzo 2026 – Riparte dal Teatro di Cavriglia la rassegna “Primavera a Teatro”, promossa dal Comune di Cavriglia insieme a Materiali Sonori. Un’edizione particolarmente ampia quella di quest’anno, che propone undici eventi costruiti a partire dalle energie artistiche del territorio valdarnese. Il cartellone nasce infatti come una vetrina delle esperienze culturali locali: compagnie teatrali, musicisti emergenti, associazioni e nuovi progetti che trovano nel teatro non solo un luogo di espressione, ma anche uno spazio di incontro e condivisione. Una rassegna che si fa racconto collettivo, restituendo la vivacità di un territorio ricco di iniziative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavriglia, torna “Primavera a Teatro”: undici appuntamenti tra talento locale e nuove produzioni

Articoli correlati

La rassegna “Primavera a Teatro” sbarca a CavrigliaArezzo, 24 marzo 2026 – Torna al Teatro di Cavriglia, promossa dal Comune e dalla Materiali Sonori, la rassegna “Primavera a Teatro”, una serie...

Sky Italia punta su talento, qualità e produzioni premium tra serie originali e internazionaliSky Italia punta su talento e qualità con produzioni premium, originali e acquisizioni internazionali, dalle saghe familiari ai thriller e action...

Altri aggiornamenti su Cavriglia torna Primavera a Teatro...

Temi più discussi: Cavriglia, torna la rassegna Primavera a Teatro: mercoledì 18 marzo l’anteprima con Filippo Paci; Clero rurale e mondo contadino, il libro a Cavriglia; Arezzo ricorda Zaccagnini: evento Acli con Castagnetti in Sala dei Grandi. Flippo Paci a Cavriglia; Melodie dell’anima a teatro con Filippo Paci.

La rassegna Primavera a Teatro sbarca a CavrigliaSi parte giovedì 2 aprile con il concerto di Andree Di Foggia, giovane cantante e autrice cavrigliese fra latin e jazz ... lanazione.it

Primavera a teatro 2026 - anteprima: Melodie dell’anima con il dottor Filippo PaciArezzo, 13 marzo 2026 – Riprende, con una speciale anteprima, la rassegna Primavera a Teatro al Teatro Comunale di Cavriglia, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori, nell’ambito del ... lanazione.it

Cavriglia, il periodo di presentazione delle domande dal 23 marzo al 17 aprile facebook

Relais a #Cavriglia ricerca Responsabile #Colazioni. #lavoro x.com