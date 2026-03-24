Catania | arrestato anarchico Giuseppe Sciacca

La Digos della Questura di Catania ha arrestato Giuseppe Sciacca, 47 anni, ritenuto esponente di spicco dell’area anarchica, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 13 marzo dalla Procura generale di Torino. Deve scontare una condanna definitiva a quattro anni e cinque mesi di reclusione emessa dalla Corte d’assise d’appello del capoluogo piemontese. Sciacca è stato arrestato al suo ritorno a Catania da Roma, dove da tempo si era stabilito. Ora è in carcere. Il 47enne, catanese, è stato condannato nell’aprile del 2024, nel processo scaturito dall’inchiesta “Scintilla”, per violazione della legge sulle armi per la fabbricazione di un ordigno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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