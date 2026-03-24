Cassino mostra di Carlo De Meo Giocavo di notte sotto la pioggia d' inverno In un cielo di stelle infinite e cadenti

A Cassino si inaugura una nuova mostra personale dell'artista Carlo De Meo intitolata

La mostra personale di Carlo De Meo, dal titolo "Giocavo di notte sotto la pioggia d'inverno In un cielo di stelle infinite e cadenti", apre la stagione espositiva 2026 dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, segnando un nuovo capitolo in continuità con il ciclo di esposizioni avviato nel marzo 2023 dalla Delega del Rettore per la Diffusione della Conoscenza e della Cultura – SCIRE, nell’ambito delle attività di Terza Missione (prof.ssa Ivana Bruno). L’iniziativa conferma l’impegno dell’Ateneo nel valorizzare i propri spazi come luoghi di diffusione della creatività artistica, sia territoriale sia nazionale.Per... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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