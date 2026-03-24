Due figure coinvolte in un dibattito pubblico si sono confrontate su questioni riguardanti il sistema giudiziario. Una ha dichiarato che è necessario intervenire per migliorare l’efficienza, il ruolo e il prestigio del settore, mentre l’altra ha invitato il governo a concentrarsi sui problemi concreti dei magistrati. La discussione si è svolta nel contesto di recenti dichiarazioni e posizioni espresse pubblicamente.

Sosteneva, neanche una settimana fa, che fosse necessaria “per ridare all’ordine giudiziario efficienza, ruolo e prestigio”. Ma, una volta bocciata, pare abbia scoperto che i “veri problemi” della giustizia sono altri. E li elenca anche, uno a uno, in due interviste concesse a Il Foglio e Il Giornale. Sabino Cassese contro Sabino Cassese. Aveva appoggiato in maniera piena la riforma Nordio, spiegando, da ultimo il 18 marzo in un dialogo con Il Riformista, nel quale ribadendo che il Sì era un atto dovuto argomentava: “È l’ultimo gradino per assicurare ai cittadini la massima garanzia di imparzialità del giudice e per ridare all’ordine giudiziario efficienza, ruolo e prestigio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cassese contro Cassese: dal Sì per ridare “efficienza” alla giustizia a “il governo affronti i veri problemi” dei magistrati

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