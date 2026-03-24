Antonio Cassano ha attaccato duramente l’ex centrocampista bianconero Nicolò Fagioli. Vediamo che cosa ha detto. Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol di Nicolò Fagioli e di Moise Kean, due grandi ex bianconeri. ULTIMISSIME JUVE LIVE FAGIOLI IN NAZIONALE – «In nazionale cantanti, forse. Ma in base a cosa dovrebbe andarci? Solo per la condizione fisica? Allora può fare atletica. Per me Fagioli è scarso. Se per altri è bravo, è un problema loro. Il talento ce l’avevo io, oppure Rui Costa. Per il calcio di oggi, lui non basta » KEAN – « È uno che può fare gol, se viene servito bene e ha fiducia: può arrivare anche a 15-20 reti. Però c’è differenza tra un goleador e un grande calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cassano attacca Fagioli: «Convocato in Nazionale? Sì, in quella cantanti. Per me è scarso». Che bordata all’ex Juventus!

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