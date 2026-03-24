Nella vicenda tra Sangiuliano e Boccia, si sono diffuse nuove indiscrezioni riguardanti un’ipotesi di stalking. Secondo quanto riferito da Boccia, la Procura di Roma avrebbe inserito l’ex ministro Sangiuliano nel registro degli indagati per questo reato. La notizia si aggiunge alle tensioni giudiziarie che coinvolgono i due soggetti.

Nuovi sviluppi nel caso che coinvolge l’ex ministro della CulturaGennaro Sangiuliano. Secondo quanto riferito dall’avvocato dell’imprenditriceMaria Rosaria Boccia,Francesco Di Deco, il giornalista sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma con l’ipotesi distalking, a seguito di una querela presentata dalla stessa Boccia. La replica della difesa non si è fatta attendere. L’avvocatoSilverio Sicaha parlato di un “maldestro tentativo difensivo”, sottolineando dinon avere notizia di alcun fascicolo e ricordando come per Boccia sia già stato disposto il rinvio a giudizio. “Ci riserviamo ogni azione”, ha aggiunto. Per capire come si sia arrivati a questo punto bisogna tornare all’estate 2025. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Sangiuliano-Boccia, spunta l’ipotesi stalking: nuove tensioni giudiziarie

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