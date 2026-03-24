Caserta celebra la tradizione quaresimale | La Desolata sotto la direzione del Maestro Barchetta

A Caserta si rinnova ogni anno la tradizione quaresimale con l'esecuzione di “La Desolata”, un ciclo di concerti mariani e musicali. L'evento si svolge presso la Chiesa di San Simeone Profeta a Sala di Caserta e quest'anno si terrà sabato 28 marzo alle 18. La manifestazione, diretta dal Maestro Barchetta, è arrivata alla sua quarta decennio di attività.

La cerimonia sarà arricchita dalla meditazione del parroco Don Vincenzo Bruno, ispirata alla profezia di San Simeone Profeta e accompagnata dai sette momenti de “La Via Matris – I sette dolori di Maria Vergine”. Prima dell’evento, i partecipanti riceveranno un opuscolo curato dal Maestro Barchetta con dettagli e informazioni sui brani in programma. “La Desolata” non è una novità a Caserta: da decenni il Maestro Barchetta la propone come momento di riflessione quaresimale, portando avanti anche la memoria musicale delle “Tre Ore di Maria Desolata” e delle “Tre Ore di Agonia”, tradizioni maddalonesi risalenti a secoli fa. Gli spartiti originali, inclusi quelli dell’Inno alla Vergine e delle Tre Ore di Agonia, sono conservati presso il Fondo Maestro Antonio Grauso della Biblioteca Culturale Musicale “A. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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