Dal Brasile arriva la notizia di un possibile trasferimento di Casemiro all’Inter a parametro zero, con dettagli specifici previsti per giugno. La questione riguarda il centrocampista che attualmente milita nel Manchester United, e le voci indicano un interesse da parte dei nerazzurri. La trattativa sembrerebbe essere in una fase preliminare, senza conferme ufficiali da entrambe le parti.

Inter News 24 Casemiro, dal Brasile hanno accostato con forza il centrocampista del Manchester United all’Inter: la situazione. L’ Inter di Cristian Chivu infiamma il mercato degli svincolati mettendo nel mirino un profilo di caratura mondiale. La proprietà Oaktree e il DS Piero Ausilio valutano l’innesto di Casemiro, il fuoriclasse brasiliano in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. A 34 anni, l’ex Real Madrid sta vivendo un’annata da protagonista con 7 gol in 30 presenze, numeri che lo rendono il rinforzo ideale per l’assalto alla Champions della prossima stagione. Casemiro, colpo a zero per l’Inter? La situazione. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, l’Inter è in prima fila tra le grandi d’Europa per assicurarsi le prestazioni del mediano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Casemiro colpo a zero per l’Inter? Bomba dal Brasile e preciso scenario in vista di giugno. La situazione

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