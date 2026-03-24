Aggiornamenti sulle case popolari di via Proietti, sull’apertura dell’ ascensore di collegamento tra quartiere Foro Boario e centro storico e sui tempi dei lavori per l’ ascensore di via Filzi al centro delle interrogazioni del consiglio comunale di dopodomani, alle 18, a Tolentino. La consigliera FdI Silvia Tatò (nella foto) riporta all’attenzione il caso degli alloggi Erap di via Proietti. Il sisma aveva reso inagibili 38 dei 46 appartamenti, ma i rilievi tecnici avevano imposto la necessità di procedere alla demolizione e ricostruzione dell’intero complesso. L’intervento era stato finanziato nel 2017 per 9 milioni e 600mila euro; oggi con la revisione dei prezzi questa somma necessita di un’integrazione di circa 5 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Case popolari in via Proietti: che succede?"

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