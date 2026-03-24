Case confiscate alla camorra | un intero quartiere da rifare grazie ai fondi della Regione

Il comune di Capua ha ricevuto un finanziamento regionale destinato alla riqualificazione di un quartiere confiscato alla camorra. Con un decreto dirigenziale, sono stati assegnati fondi per interventi di ristrutturazione e riqualificazione urbanistica. L’obiettivo è intervenire su un'area che sarà sottoposta a lavori di ristrutturazione, con l’intento di trasformarla e restituirla alla comunità.

Un quartiere da ‘valetizzare’ grazie ai fondi regionali. E’ quanto ottenuto dal comune di Capua che con decreto dirigenziale(n. 39 del 17 marzo 2026)è risultato in graduatoria per i progetti ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del POR FESR Campania 20212027 - Asse 4 - Obiettivo Specifico 4.3 - Azione 4.3.2. L'area da ‘rifare’ si estende per una superficie di circa 2.625 metri quadrati. Il terreno si trova nelle vicinanze di un quartiere della frazione di Sant’Angelo in Formis, caratterizzato da abitazione prevalentemente monofamiliari costruite negli anni ’70 e ’80. Oggetto di ‘occupazione abusiva’ di diverse famiglie legate ai clan locali. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Case confiscate alla camorra: un intero quartiere da rifare grazie ai fondi della Regione Articoli correlati Parcheggio della Maccatella: "Costa il doppio, cifre errate. Intero progetto da rifare""Come avevamo denunciato la decisione della Giunta Conti di realizzare un parcheggio in via Maccatella, cementificando una area verde oltre che... Sezze, donata la sonda ecografica alla Casa della Salute grazie alla raccolta fondi promossa da varie associazioniSezze, il Comitato “Sezze per la salute” dona una sonda ecografica alla Casa della Salute grazie alla raccolta fondi di novembre. Una raccolta di contenuti su Case confiscate Argomenti discussi: La resistenza di Spazio Donna a Caserta. La Balzana, un docufilm sul più grande bene confiscato alla camorra in ItaliaLa Casa del Cinema di Roma ospiterà mercoledì 25 giugno, alle ore 18, la proiezione in anteprima del docufilm La Balzana. Storia del più grande bene confiscato alla camorra in Italia, diretto da ... napoli.repubblica.it Giugliano, auto incendiata nel garage di un bene confiscato alla camorra: doveva ospitare la comunità romUn episodio grave. Così il prefetto di Napoli Michele di Bari ha definito quanto accaduto questa notte a Giugliano, nella provincia partenopea: un'auto è andata a fuoco nel garage di un bene ... fanpage.it