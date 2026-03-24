Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Il prossimo 26 marzo tornano a Milano i Real Estate Awards per l'edizione 2026, l'evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore immobiliare. A sostenere l'edizione di quest'anno in qualità di Title Sponsor è idealista, portale immobiliare N.1 in Italia, che conferma il proprio impegno nel valorizzare le migliori professionalità del comparto. "Dopo 12 anni di Real Estate Awards, un traguardo di cui sono profondamente orgoglioso, era tempo di evolvere - afferma Diego Caponigro, in qualità di patron del Rea e ceo di Regold -. Gli eventi tradizionali non bastano più. Per il 2026 abbiamo ripensato tutto, creando un'esperienza elegante e coinvolgente, pensata per chi vuole davvero guardare al futuro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casa, il 26 marzo tornano a Milano il Real Estate Awards

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