Un altro addio per gli appassionati di serie tv. Carrie Anne Fleming, talentuosa attrice canadese si è spenta lo scorso 26 febbraio a Sidney, nella Columbia Britannica. L’artista, che aveva solo 51 anni, è deceduta a causa di complicazioni legate a un tumore al seno, lasciando un vuoto profondo tra i colleghi e i numerosi fan che l’avevano seguita in oltre trent’anni di carriera tra cinema, teatro e televisione. A dare voce al dolore di molti è stato Jim Beaver, suo storico compagno di set nella serie di culto Supernatural. “La mia amica, il mio amore, la mia luce brillante, la mia bellissima compagna di set”, ha scritto l’attore sui social, ricordando con commozione colei che sul piccolo schermo aveva interpretato sua moglie, Karen Singer. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carrie Anne Fleming, chi era l’attrice morta a 51 anni e volto di Supernatural e iZombie

Articoli correlati

Leggi anche: È morta Carrie Anne Fleming, l’attrice di Supernatural e iZombie aveva 51 anni

Carrie Anne Fleming, star di Supernatural e iZombie, è morta a 51 anniJim Beaver, collega dell'attrice, ha annunciato la triste notizia dell'addio all'amica, avvenuto il 26 febbraio 2026 in British Columbia.

Aggiornamenti e notizie su Carrie Anne Fleming

Temi più discussi: Carrie Anne Fleming, l'attrice della serie tv Supernatural è morta all'età di 51 anni; È morta Carrie Anne Fleming: l'attrice di Masters of Horror di Dario Argento, iZombie e Supernatural era malata di tumore al seno; Addio a Carrie Anne Fleming, attrice di Supernatural e iZombie; Carrie Anne Fleming, star di Supernatural e iZombie, è morta a 51 anni.

È morta Carrie Anne Fleming: l’attrice di Masters of Horror di Dario Argento, iZombie e Supernatural era malata di tumore al senoL'attrice canadese è deceduta per un tumore al seno. Aveva recitato anche nell'episodio Jenifer di Masters of Horror di Dario Argento. ilfattoquotidiano.it

Addio a Carrie Anne Fleming, l’attrice di Supernatural è morta a 51 anniIl legame tra Carrie Anne Fleming e il cast di Supernatural andava ben oltre il set. Jim Beaver, che nella serie interpretava suo marito Bobby Singer, le ha dedicato un tributo struggente sui social: ... iodonna.it

Si è spenta all'età di 54 anni l'attrice Carrie Anne Fleming. facebook

"IL LUTTO È morta Carrie Anne Fleming, l’attrice della serie tv “Supernatural”. Aveva 51 anni REDAZIONE WEB" x.com