Caro vita famiglie più povere a Terni che a Perugia | l’indagine e i numeri

Lo studio di Unioncamere e centro studi Tagliacarne sui redditi disponibili elaborato dalla Camera di commercio: “distacco” di quasi 2.500 euro fra la città dell’acciaio e il capoluogo di regione Famiglie umbre tra la linea del centronord e il confine del sud: nel 2024 la regione è decima in Italia per reddito disponibile pro capite, supera le Marche e cresce più della media nazionale. Perugia si allinea al dato italiano, Terni resta più indietro di oltre 2.490 euro per abitante. È il quadro che emerge dall’elaborazione della Camera di Commercio dell’Umbria su dati e rapporto di Unioncamere e centro studi Guglielmo Tagliacarne: una fotografia che misura non una ricchezza astratta, ma la concreta capacità di spesa delle famiglie. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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