Caro carburanti a Foggia | Taglio delle accise inesistente prezzi oltre i 2 euro

CARO CARBURANTI A FOGGIA, IL CONSIGLIERE STRIPPOLI (M5S) DENUNCIA: TAGLIO DELLE ACCISE INESISTENTE, PREZZI OLTRE I 2 EURO. È SOLO UN REGALO AI PETROLIERI PAGATO CON I TAGLI ALLA SANITÀ E ALTRI SERVIZI. LE ALTERNATIVE PER TUTELARE I CONTRIBUENTI CI SONO. A denunciarlo è il Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, Francesco Strippoli, che ha raccolto e documentato una serie di prove fotografiche presso numerosi distributori di benzina e diesel della città. Dalle rilevazioni effettuate, emerge un dato allarmante: nonostante il decreto d'urgenza, in molti punti vendita di Foggia il prezzo del diesel continua a superare i 2 euro al litro, laddove dovrebbe assestarsi intorno a 1. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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