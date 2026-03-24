Carburanti Grosseto è la città più economica d’Italia | fino a 17 centesimi in meno al litro

A Grosseto i prezzi dei carburanti sono i più bassi in Italia, con una differenza fino a 17 centesimi al litro rispetto ad altre città. In queste ore, sia la benzina che il gasolio sono disponibili a costi più contenuti rispetto ad altre zone del paese. Questa situazione rende la città la più conveniente per fare rifornimento in questo momento.

Quasi verrebbe da fare qualche chilometro in più per il pieno. A Grosseto, infatti, si registrano in queste ore i prezzi più bassi d’Italia sia per la benzina che per il gasolio. Un primato che riguarda i due impianti Conad di via Scansanese e via Bulgaria, dove al momento vengono venduti i carburanti al prezzo più basso di tutto il Paese. Prezzi molto sotto la media nazionale. I numeri parlano chiaro. Secondo i dati dell’osservatorio carburanti del ministero dell’Interno, la benzina a Grosseto nei due impianti costa 1,578 euro al litro, contro una media nazionale di 1,722 euro: significa circa 14 centesimi in meno. Ancora più marcato il divario sul diesel, dove si passa da 1,815 euro a Grosseto a 1,985 euro in Italia, con un risparmio di 17 centesimi al litro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Carburanti, Grosseto è la città più economica d’Italia: fino a 17 centesimi in meno al litro Articoli correlati Leggi anche: Caro carburanti, diesel schizza sopra i 2 euro al litro. Il podio dei distributori più e meno cari in città Guerra in Iran, prezzi dei carburanti in salita anche ad Agrigento: dieci centesimi in più al litro in soli in tre giorniIl gasolio ha registrato il rincaro più alto attestandosi sui circa 1,80 al litro, ma secondo il esperti presto il costo alla colonnina supererà la... Una selezione di notizie su Carburanti Grosseto è la città più... Temi più discussi: Carburanti, prezzi ancora alti: a Grosseto il diesel non scende, Conad tra i più convenienti; Brent sopra i 110 dollari, carburanti sotto pressione: quanto può costare in più in Maremma; Caro gasolio, il punto: Grande criticità per l’autostraporto; Pesca, Rossi (FdI): Da Governo Meloni risposte concrete contro caro carburanti. Vicini a pescatori della Maremma. Carburanti, Grosseto è la città più economica d’Italia: fino a 17 centesimi in meno al litroQuasi verrebbe da fare qualche chilometro in più per il pieno. A Grosseto, infatti, si registrano in queste ore i prezzi più bassi d’Italia sia per la benzina ... thesocialpost.it Carburanti, la Maremma resiste alle impennate: Grosseto la città con i prezzi più bassi d'ItaliaGROSSETO. Quasi verrebbe da fare qualche chilometro in più per il pieno. A Grosseto, infatti, si registrano in queste ore i prezzi più bassi d’Italia sia per la benzina che per il gasolio. Un primato ... msn.com Dai carburanti alla plastica, filiere sotto pressione: un'azienda di Pordenone avverte su possibili scarsità e rincari fino al raddoppio entro pochi mesi - facebook.com facebook In Croazia pacchetto di misure per contenere i prezzi dei carburanti. Preier Plenkovic stanza 9 miliardi di euro #ANSAmotori #ANSA x.com