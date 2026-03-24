Firenze, 24 marzo 2026 – Una colonia di caprioli aveva preso 'casa' all'autodromo del Mugello, e potevano rappresentare un rischio per la sicurezza dei piloti e del pubblico. Per questo è stato necessario catturarli e metterli in sicurezza, spostandoli dall’interno dell’area che ospita la pista dell’autodromo del Mugello, nel comune di Scarperia e San Piero, a un ambiente loro più consono. Caprioli nell'autodromo del Mugello: 18 esemplari di nuovo liberi La cattura dei caprioli. La cattura dei diciotto esemplari - una colonia di caprioli maschi e femmine, adulti e piccoli - è avvenuta con l'uso di apposite reti, ed è stata condotta, al pari della loro liberazione, per garantire la piena incolumità degli animali e la totale sicurezza degli operatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caprioli nell’autodromo del Mugello: 18 esemplari catturati e liberati nei boschi

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