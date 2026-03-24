Capitale della cultura | Il dossier è una base concreta per un programma da attuare

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intesa tra Forlì e Cesena sui temi della cultura deve proseguire oltre la gara sfortunata per il titolo di Capitale della cultura. Lo auspica con forza Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio cesenate. "Il verdetto della Città Capitale della Cultura 2028, che ha premiato Ancona, non rappresenta un disonorevole epilogo della candidatura di Forlì e Cesena – commenta Patrignani – Al contrario – riteniamo che il lavoro svolto con il dossier I sentieri della bellezza costituisca una base concreta da cui partire per dare attuazione alle progettualità già individuate, in particolare per quanto riguarda le iniziative finanziabili e immediatamente cantierabili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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