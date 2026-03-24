capirsi con il grammelot

Il grammelot è una forma di comunicazione che combina gesti, dialetti e suoni, senza seguire una lingua strutturata. Questa tecnica, resa celebre nel teatro di Dario Fo, si basa sulla capacità di trasmettere messaggi attraverso elementi non verbali e sonori. La sua diffusione ha contribuito a superare le barriere linguistiche, permettendo una comunicazione immediata e universale sul palco.

Nel Seicento molti attori della commedia dell’arte italiana, messa in scena da compagnie di “artigiani” che lo facevano per mestiere, si spostarono oltre i confini in cerca di fortuna in Europa. Ottennero grande successo soprattutto per un motivo: il loro stile di recitazione si basava su fisicità, gestualità e suoni onomatopeici, in territori in cui nessuno li avrebbe capiti se si fossero limitati a parlare la loro lingua di tutti i giorni. A questa tradizione si ispirò secoli più tardi uno dei più ammirati drammaturghi italiani del Novecento, Dario Fo, che era nato il 24 marzo 1926 a Sangiano, nel Varese, e oggi avrebbe compiuto 100 anni. Delle molte abilità per cui è ricordato e celebrato, una delle principali è appunto l’uso del grammelot: «un papocchio di suoni», come lui lo definiva, attribuendone l’origine ai comici dell’arte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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