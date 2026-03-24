Caos viabilità a Sarno Forza Italia | Bisogna ascoltare le istanze dei commercianti

A Sarno, le recenti modifiche alla viabilità cittadina hanno sollevato reazioni critiche da parte di rappresentanti di Forza Italia, che chiedono di ascoltare le richieste dei commercianti. La situazione ha generato discussioni nella politica locale, con preoccupazioni espresse riguardo alle conseguenze delle nuove disposizioni sul traffico e sull’attività commerciale. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle interlocuzioni tra le parti coinvolte.

Al centro della contestazione c’è il cambiamento del senso di marcia in alcune arterie cittadine, in particolare via Silvio Ruocco, via Tenente Luigi Buonaiuto e via Giuseppe Lanzara SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Salerno usa la nostra Partner App gratuita! Addio a Gaspare Russo, ex sindaco Dc di Salerno e presidente della Campania: il cordoglio della Giunta regionale e del Pd . 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Caos viabilità a Sarno, Forza Italia: "Bisogna ascoltare le istanze dei commercianti" Articoli correlati Mensa scolastica nel caos a Sarno, la denuncia di Agovino (Forza Italia): "Famiglie in difficoltà e disservizi sull’app"Negli ultimi mesi si è aggravata la già critica situazione legata al servizio mensa scolastica nel Comune di Sarno: famiglie in difficoltà economica... Carburanti, Casasco: istanze di Forza Italia portate da Tajani in Cdm“Complimenti al Vicepremier Antonio Tajani per aver portato al Consiglio dei Ministri le istanze di Forza Italia volte alla tutela delle famiglie e...