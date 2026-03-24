Dopo il pareggio per 1-1 tra Juventus e Sassuolo, si è acceso il dibattito sull’episodio più commentato della partita, ovvero il rigore sbagliato da Manuel Locatelli. L’allenatore della squadra ha descritto l’ambiente interno come caotico e ha sottolineato come questa situazione possa influire sulla qualificazione in Champions League. La partita ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Dopo il pareggio per 1-1 tra Juventus e Sassuolo, l’episodio più discusso della partita è stato il rigore fallito da Manuel Locatelli. Dopo la gara, il dibattito si è acceso anche negli studi televisivi tra commentatori e opinionisti. Tra questi, l’ex centrocampista juventino Alessio Tacchinardi, è tornato sull’episodio del calcio di rigore durante la trasmissione Pressing, sui canali Mediaset. Tacchinardi ha espresso la sua opinione riguardo la cattiva gestione della squadra sul calcio di rigore, definendo l’episodio come un “ teatrino ”. “Se alla Juve Tacchinardi batte un rigore, abbiamo un problema. Se Locatelli alla Juventus batte un rigore, oggi abbiamo un problema. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Caos rigore, Tacchinardi: “Alla Juventus oggi è un teatrino, può costare la Champions”

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