Canzonissima in tv l’operazione nostalgia è la nuova tendenza italiana

La televisione italiana guarda al passato. Lo conferma il gran ritorno Rai di Canzonissima, che ha debuttato il 21 marzo dopo 50 anni di assenza dal piccolo schermo. Il reboot condotto da Milly Carlucci celebra la canzone italiana, distanziandosi dall’originale format che proponeva una gara canora. Grandi nomi della musica come Riccardo Cocciante, Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Malika Ayane e Leo Gassmann, si sono prestati al remake televisivo di un programma che all’epoca diventó marchio di fabbrica e successi per la Rai. Il programma, ora articolato in sei puntate tematiche, dedicate alle canzoni del cuore, alle dediche e ai grandi successi, è costruito intorno ad un tema musicale specifico, per ogni serata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Grazie di cuore per tutto l’affetto che ci avete trasmesso sabato durante la prima puntata di #canzonissima Ci rivediamo sabato questo su Ra 1 alle 21:30 Secondo voi, quale canzone proporremo come prossima canzonissima #jalisse #rai1 #musica - facebook.com facebook

#Canzonissima con Milly Carlucci, in prima serata, ha ottenuto su Rai 1 il 22,5 % di share e 2 milioni 582 mila spettatori. #AscoltiTv x.com