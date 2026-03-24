Cannavacciuolo unisce colomba e pastiera | il dolce dello Chef per Pasqua 2026 costa 49 euro
Per Pasqua 2026 volete provare un dolce tradizionale ma allo stesso tempo innovativo? La colomba-pastiera di Antonino Cannavacciuolo sembra fare al caso vostro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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