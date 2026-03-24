Candele profumate rilasciano polveri sottili in casa | i consigli della chimica Munter per proteggere la salute

Un momento di relax può diventare una fonte di inquinamento domestico. Dalla lunghezza dello stoppino agli ingredienti da evitare, fino a come riciclare nel modo giusto i contenitori, la chimica Munter spiega a cosa fare attenzione quando accendiamo una candela profumata in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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