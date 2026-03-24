Un appello rivolto al Comune affinché "la storica residenza oggi nota come ‘Villa Mussolini’ recuperi il suo nome originario: Villa Margherita". A dar fuoco alle polveri è un’associazione marchigiana, EveryOne Group, con il referente Roberto Malini, curatore di mostre d’arte. C’era da aspettarselo. Da tanti anni resta sullo sfondo il nome della villa che fu della famiglia Mussolini negli anni ’30, ma in precedenza aveva altri proprietari. Un confronto storico e politico che si era riacceso ne mesi scorsi quando si parlò della possibile acquisizione della villa da parte del Comune. Sull’argomento la coalizione di governo si mostrò spaccata. Da una parte Coraggiosa e diversi nel Pd vedevano di buon occhio la revisione del nome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cancelliamo il nome di Mussolini. Meglio chiamarla Villa Margherita"

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