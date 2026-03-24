Dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia, il campo largo festeggia e torna a ragionare di primarie. Sia Elly Schlein sia Giuseppe Conte si sono detti disponibili a questo meccanismo per scegliere il leader del centrosinistra (nonché candidato premier della “coalizione” alle prossime elezioni politiche). Un’opzione proposta anche da Matteo Renzi a spoglio ancora in corso: «Spero che il centrosinistra rapidamente vada alle primarie perché da oggi è chiaramente nelle condizioni di vincere le politiche». Boccia: «Benissimo se si faranno le primarie». «Io sono disponibile ma non ho ancora interrogato né gli organi del Movimento né la mia base. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Campo largo, Conte disponibile a correre per le primarie

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