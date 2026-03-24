Se c’è un luogo in cui i due fronti hanno incrociato di più le spade è certamente Napoli. Da un lato il ministro della giustizia Nordio, oltre a vari esponenti di governo, calato più volte all’ombra del Vesuvio; dall’altro due front-man del No come il governatore Fico e il sindaco Manfredi. E, ancora, due magistrati non in prima linea, ma praticamente in trincea, contro la riforma della giustizia: il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e il pg Aldo Policastro. Con quest’ultimi due impegnati, nelle ultime settimane, in uno scontro diretto deflagrato in tutta Italia per i toni spesso accesissimi, contro il governo e il ministro della Giustizia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Campania, record di No con il traino di Napoli: «Messaggio al governo»

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