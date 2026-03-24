Cammina nudo in strada soccorso un 22enne nel traffico in viale Zara
Un giovane di 22 anni è stato trovato disorientato e senza vestiti in strada, in viale Zara all’altezza dell’intersezione con viale Fulvio Testi, lunedì mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al ragazzo, che si trovava in condizioni di confusione. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto e valutare eventuali interventi.
Lunedì mattina la scena è stata notata da alcuni automobilisti di passaggio poi l'intervento del personale sanitario e di una volante della polizia per prestare soccorso al giovane Disorientato e completamente nudo. Così un giovane lunedì mattina è stato soccorso in strada, in viale Zara, all'altezza dell'intersezione con viale Fulvio Testi. La scena, intorno alle 7 del mattino, non è passata inosservata a diversi automobilisti di passaggio che hanno allertato le forze dell'ordine e i soccorsi. In pochi istanti è giunta sul posto una volante della questura di Milano, insieme a un'ambulanza del 118: gli agenti sono stati di ausilio in un intervento di soccorso che si è concluso con l'accompagnamento di un ragazzo di 22 anni all'ospedale Niguarda, in codice giallo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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