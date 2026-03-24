Cammina nudo in strada soccorso un 22enne nel traffico in viale Zara

Un giovane di 22 anni è stato trovato disorientato e senza vestiti in strada, in viale Zara all’altezza dell’intersezione con viale Fulvio Testi, lunedì mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al ragazzo, che si trovava in condizioni di confusione. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto e valutare eventuali interventi.

Lunedì mattina la scena è stata notata da alcuni automobilisti di passaggio poi l'intervento del personale sanitario e di una volante della polizia per prestare soccorso al giovane Disorientato e completamente nudo. Così un giovane lunedì mattina è stato soccorso in strada, in viale Zara, all'altezza dell'intersezione con viale Fulvio Testi. La scena, intorno alle 7 del mattino, non è passata inosservata a diversi automobilisti di passaggio che hanno allertato le forze dell'ordine e i soccorsi. In pochi istanti è giunta sul posto una volante della questura di Milano, insieme a un'ambulanza del 118: gli agenti sono stati di ausilio in un intervento di soccorso che si è concluso con l'accompagnamento di un ragazzo di 22 anni all'ospedale Niguarda, in codice giallo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Cammina nudo in strada, soccorso un 22enne nel traffico in viale Zara Articoli correlati Travolto da un'auto mentre cammina sul ciglio della strada, 18enne morto nel VaresottoUn ragazzo di 18 anni è morto travolto da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada . Investito mentre cammina sull’Appia, morto 50enne nel Casertano: caccia al pirata della stradaIl tragico incidente si è verificato nella tarda serata del 17 gennaio a San Tammaro.