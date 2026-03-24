Cambiaso e l’ascesa con l’Italia | da Spalletti a Gattuso percorso in crescendo per l’esterno della Juventus La sua fotografia completa in azzurro

Cambiaso ha iniziato a giocare con la nazionale italiana sotto la guida di Spalletti e ha continuato con Gattuso, accumulando presenze e miglioramenti nel ruolo di esterno. La sua carriera in azzurro si è sviluppata attraverso diverse convocazioni e partite ufficiali, confermando il suo ruolo nel gruppo nazionale. La sua esperienza si è consolidata nel tempo, evidenziando un percorso in crescita rispetto alle prime apparizioni.

Cambiaso, ecco l’analisi completa del suo percorso con la maglia dell’Italia. Da Spalletti a Gattuso, la fotografia in azzurro dell’esterno. L’avventura di Andrea Cambiaso con la maglia della Nazionale italiana è la perfetta fotografia di una crescita costante: da prospetto in cerca di identità a pedina tattica irrinunciabile. Analizzando i tabellini e le pagelle a cavallo tra la gestione di Luciano Spalletti e il nuovo ciclo di Gennaro Gattuso, emerge il ritratto di un esterno totale, il classico “jolly” moderno capace di fare la differenza.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso e l’ascesa con l’Italia: da Spalletti a Gattuso, percorso in crescendo per l’esterno della Juventus. La sua fotografia completa in azzurro Articoli correlati Locatelli celebrato da Gattuso, ma qual è davvero il suo bilancio con l’Italia? Luci, ombre e rendimento del centrocampista della Juventus in azzurrodi Paolo RossiLocatelli è stato elogiato da Gattuso, dentro al suo bilancio con l’Italia. Nazionali Juve, niente ‘blocco bianconero’ con Gattuso: il rendimento di Locatelli, Cambiaso e Gatti è eloquente. Focus sul loro impiego con il nuovo ct azzurrodi Redazione JuventusNews24Nazionali Juve, l’analisi completa sul rendimento di Locatelli, Cambiaso e Gatti con il nuovo ct dell’Italia Gennaro...