Il futuro di Luka Modric continua a tenere banco in casa Milan. Secondo quanto riportato dalla pagina 'The Touchline', la Dinamo Zagabria avrebbe contattato l’entourage del centrocampista per sondare un possibile ritorno nel club in cui è cresciuto. Un’ipotesi suggestiva, ma che al momento non sembra essere la priorità del giocatore. Nonostante l’interesse dalla Croazia, Modric si sente ancora competitivo ad altissimi livelli, anche a 40 anni. Il Milan, dal canto suo, è già al lavoro per prolungare il contratto, con l’obiettivo di arrivare a una definizione entro la fine della stagione o, al più tardi, dopo il Mondiale. L’impatto del croato in rossonero è stato immediato: qualità, leadership ed esperienza hanno fatto la differenza sin dal suo arrivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, contatti tra Modric e la Dinamo Zagabria: la situazione

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