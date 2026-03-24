Il nigeriano Samuel Chukwueze sembra essere sempre più vicino ad abbandonare definitivamente i colori del Milan. La stagione dell'esterno, in prestito al Fulham, è più che positiva: 17 presenze, 4 gol, due dei quali contro il Manchester City, e ben 4 assist vincenti. L'ex calciatore del Villareal in Premier League è diventato un vero e proprio idolo. La sua stagione positiva ha, infatti, convinto la dirigenza a procedere con il riscatto: 24 milioni di euro andranno nelle casse rossonere. Se l'operazione venisse confermata, come detto in precedenza, nelle casse rossonere andrà un'ottima cifra che potrebbe essere riusata durante la sessione estiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Chukwueze verso il riscatto: il Fulham prepara l’acquisto

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