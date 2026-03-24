Calciomercato Milan Castro piace ai rossoneri! Il Bologna alza il muro | prezzo fissato e concorrenza dalla Premier

Il calciomercato del Milan si concentra su Santiago Castro, che interessa ai rossoneri come possibile rinforzo offensivo. Il Bologna ha fissato un prezzo elevato per il giocatore e ha comunicato la propria valutazione. Contestualmente, si registra anche l'interesse di alcuni club della Premier League, che potrebbero partecipare a un'asta per assicurarsi Castro. La trattativa è ancora in fase iniziale.

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