Calciomercato l’Inter a Londra anche per vedere Andrey Santos

Vi abbiamo raccontato ieri del viaggio “interessato” a Londra di Piero Ausilio. Non c’è solo il capitolo portiere nel faldone degli uomini di calciomercato dell’Inter: nella capitale inglese si è lavorato anche per il centrocampo, in particolar modo cercando di capire se Andrey Santos possa tornare utile alla causa. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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