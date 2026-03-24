Calciomercato Inter bomba dal Brasile | nerazzurri su questa leggenda del centrocampo

Sul calciomercato si fanno insistenti voci provenienti dal Brasile riguardo a un interesse dell'Inter per il centrocampista Casemiro. La trattativa potrebbe coinvolgere il trasferimento del giocatore a parametro zero durante la prossima sessione di mercato estiva. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre le parti coinvolte non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Calciomercato Inter. Il mercato dei parametri zero si preannuncia rovente in vista della prossima estate, e uno dei nomi più altisonanti pronti a cambiare maglia è quello di Casemiro. L’esperto centrocampista brasiliano, colonna portante del Real Madrid dei record e attuale leader del Manchester United, vedrà scadere il suo contratto a giugno. Nonostante i 34 anni sulla carta d’identità, la sua integrità fisica e il suo rendimento restano quelli di un top player assoluto: la stagione in corso lo vede protagonista con 7 reti in 30 presenze, numeri che testimoniano una fame di vittorie ancora intatta. Secondo quanto riportato dalla prestigiosa testata brasiliana Globo Esporte, l’addio ai Red Devils a costo zero è ormai una certezza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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