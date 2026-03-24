calcio giovanile blitz a san marino per la primavera

Risultati, marcatori e situazioni di classifica delle formzioni giovanili del Forlì. La squadra Primavera4, ottava a quota 21, ha battuto 0-1 il San Marino con rete di Christian Comandini. In classifica guida il Novara con 43 punti, seguito da Dolomiti Bellunesi (38) e Giana Erinio (36). Sabato prossimo mach interno con la Sambenedettese. Nel 25° turno la squadra Under 17, ottava a quota 23, è stata battuta a domicilio 0-3 dal Lumezzane. In testa il Lanerossi Vicenza con 55 punti. Domenica in programma la trasferta in casa della Vis Pesaro. Pareggio, a reti bianche, per la squadra Under 16, a quota 13, in casa della Sambenedettese. In vetta l’Ascoli con 34 punti, baby biancorossi a quota 13 e in campo domenica prossima in casa contro la Ternana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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