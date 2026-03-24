Calafiori Sappiamo cosa ci giochiamo uniti positivi e concentrati

Il difensore della nazionale ha dichiarato che la squadra è consapevole dell'importanza della partita e si mantiene concentrata e positiva. Ha invitato a non perdere di vista il proprio gioco, anche se ha avvertito di fare attenzione ai calci piazzati dell’avversario. La squadra si prepara con attenzione, puntando a rimanere il più possibile leggera.

"L'Irlanda del Nord? Attenti ai calci piazzati, ma meglio concentrarci su di noi", dice il difensore azzurro FIRENZE - "Conosciamo l'importanza della partita, dobbiamo rimanere il più possibile leggeri. Sarà importante essere concentrati dal primo all'ultimo minuto". Riccardo Calafiori non vuole correre il rischio che la pressione possa diventare una nemica. Il difensore della Nazionale, in conferenza stampa a Coverciano in vista della semifinale play-off contro l'Irlanda del Nord, in programma giovedì a Bergamo e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, ritiene che l'approccio al match possa essere determinante. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Calafiori "Sappiamo cosa ci giochiamo, uniti, positivi e concentrati" Articoli correlati Cosa sappiamo di questi presunti negoziati tra Stati Uniti e IranMolto poco per ora, oltre a qualche contatto preliminare: Trump dice che sono in corso e molto «produttivi», l'Iran nega che siano mai cominciati... Caso Cime Tempestose, non sappiamo leggere i classici? Cosa ci possono insegnare (insulti compresi)Il nuovo adattamento cinematografico del grande capolavoro della letteratura Cime Tempestose è sulla bocca di tutti da tempo. Una selezione di notizie su Calafiori Sappiamo cosa ci giochiamo... Temi più discussi: Calafiori sicuro: Sulla carta noi superiori; Italia ai Mondiali, Calafiori ci crede: Nessuna paura se giochiamo come sappiamo fare!; Italia, Calafiori: Se giochiamo come sappiamo andremo al Mondiale; Italia, Calafiori carica: C'è una voglia immensa di andare al Mondiale. Calafiori: Mi manca il sole dell'Italia. I tifosi del Napoli sognano la nuova difesaRiccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportWeek, il settimanale in edicola sabato con La Gazzetta dello Sport. Nel corso dell'inte ... msn.com Calafiori spiega cosa non va a Londra: Non mi piace come guidano, seguono troppo le regoleRiccardo Calafiori nelle ultime ore ha fatto parlare di sé Oltremanica per le dichiarazioni fatte nella sua intervista al podcast di Cattelan: non solo per il suo desiderio non nascosto – in barba a ... fanpage.it Mancini-Bastoni-Calafiori: l' #Italia riparte dalla difesa x.com Infortunati coi club, ma disponibili per l'azzurro: Tonali, Calafiori, Mancini, Bastoni e Raspadori puntano l'Irlanda del Nord, l'unica eccezione è Chiesa #SportMediaset - facebook.com facebook