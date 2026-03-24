Caffarella Green Fest 2026

La terza edizione del Caffarella Green Fest (CGF) si svolgerà domenica 17 maggio nel cuore del Parco Regionale dell'Appia Antica, presso la Casa del Parco "Casale Vigna Cardinali" nella Caffarella. Il Caffarella Green Fest è il principale festival di divulgazione scientifica organizzato da giovani ricercatori a Roma. Il tema di quest’anno è “Zone umide, scrigni di biodiversità” e analizzeremo i temi della gestione di questi ecosistemi fragili, l’impatto delle attività antropiche e il valore ecologico di questi corpi d’acqua. Saranno presenti alcune delle più importanti associazioni ambientaliste del territorio laziale tra cui LIPU, GreenPeace, WWF e molte altre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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