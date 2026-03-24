cabine montate al contrario e date sbagliate

Durante la due giorni di voto, a Monza e Brianza, il referendum sulla riforma della giustizia si è trasformato, almeno in parte, in un racconto di anomalie e curiosità che fanno discutere. A sollevare il caso più eclatante è il Comitato per il No di Monza e Brianza, che ha denunciato "gravi irregolarità" in diversi seggi. Al centro delle accuse vi sono rappresentanti di lista di Fratelli d’Italia che, secondo quanto segnalato, avrebbero fornito indicazioni di voto direttamente all’interno delle sezioni elettorali. Un comportamento vietato dalla normativa vigente, che impone la totale assenza di propaganda nei seggi e consente ai rappresentanti soltanto l’esposizione di un contrassegno identificativo, privo di qualsiasi riferimento al Sì o al No. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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