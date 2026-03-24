Buon compleanno Marilisa Giora Eros Giora Corrado Formigli…
Buon compleanno Marilisa Giora, Eros Giora, Corrado Formigli, Marco Pomarici, Giulia Lazzarini, Vauro, Federico Fazzuoli, Enzo Decaro, Giorgio Gori, Kelly LeBrock, Maria Luisa Busi, Gianluca Guidi, Cristiano del Grosso.. Oggi, 24 marzo, compiono gli anni: Marilisa Giora, manager; Eros Giora, dirigente d’azienda, bancario; Marco Pomarici, politico; Giulia Lazzarini, attrice; Gabriele Sboarina, politico; Antonio Franco, arcivescovo; Vittorino Girardi, vescovo; Lorenzo Gianotti, politico; Pasquale Natuzzi, imprenditore; Pasquale Diglio, politico; Giorgio Baiocchi, scacchista; Giuseppe Demitry, politico, avvocato; Franco Cortinovis, ex ciclista; Franco Fontana, ex calciatore Monza, allenatore; Federico Fazzuoli, conduttore tv, sceneggiatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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