Bullismo a scuola | perché le sanzioni non bastano Lettera

inviata da Ada Muscari, insegnante e pedagogista - In molte scuole italiane, il bullismo continua a essere affrontato prevalentemente attraverso regolamenti disciplinari basati su sanzioni e provvedimenti punitivi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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NO AL BULLISMO CLERICALE: LA SCUOLA È LAICA

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