Brigatisti estremisti e fannulloni per il No | i giornali della destra non hanno preso benissimo la mazzata del referendum

Dopo il fallimento della riforma Nordio-Meloni, i quotidiani di destra hanno dedicato ampio spazio a commenti e analisi. Le opinioni pubblicate sono caratterizzate da un tono di rabbia e rancore, accompagnate da accuse di complottismo e vittimismo. La reazione dei media si concentra su descrizioni critiche di chi si oppone alla riforma, evidenziando un clima di tensione e scontento tra le testate di area politica.