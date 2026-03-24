Brigatisti estremisti e fannulloni per il No | i giornali della destra non hanno preso benissimo la mazzata del referendum
Dopo il fallimento della riforma Nordio-Meloni, i quotidiani di destra hanno dedicato ampio spazio a commenti e analisi. Le opinioni pubblicate sono caratterizzate da un tono di rabbia e rancore, accompagnate da accuse di complottismo e vittimismo. La reazione dei media si concentra su descrizioni critiche di chi si oppone alla riforma, evidenziando un clima di tensione e scontento tra le testate di area politica.
Un'analisi delle surreali analisi dei giornali della destra dopo il clamoroso flop della riforma Nordio-Meloni: dominano rabbia, rancore e il solito, immancabile, complottismo vittimista. Con qualche perla: se il Sì ha perso è colpa di meridionali e fan degli islamisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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