Netflix ha annunciato ufficialmente la produzione della quinta stagione di Bridgerton. In questa nuova stagione, Francesca e Michaela sono diventate una coppia, cambiando il corso delle vicende narrate. La conferma arriva tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle dinamiche tra i personaggi o sui possibili sviluppi futuri.

Netflix ha ufficialmente confermato la produzione della quinta stagione di Bridgerton, annunciando un cambiamento radicale che riscrive il destino sentimentale di Francesca. La giovane vedova, interpretata da Hannah Dodd, sarà la protagonista assoluta dei nuovi episodi e vivrà un’intensa storia d’amore con un personaggio femminile, Michaela Stirling. Questa scelta narrativa rappresenta una svolta senza precedenti per la serie, distanziandosi in modo netto dal materiale originale dei romanzi di Julia Quinn. La notizia era già nell’aria già dalla terza stagione quando le due protagoniste si sono conosciute per la prima volta con un reciproco batticuore, ma il video ufficiale pubblicato da Netflix su tutti i canali social ha dato corpo al gossip. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bridgerton 5, colpo di scena di Netflix: Francesca e Michaela sono ufficialmente una nuova coppia

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Masali Baduza e Hannah Dodd fotografate per l’annuncio della quinta stagione di Bridgerton. x.com