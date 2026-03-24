Star bene a tavola. Lo chef del Ristorante Del Lago di Acquapartita di Bagno di Romagna, Simone Bravaccini, 25 anni, il più giovane stellato d’Italia, sarà protagonista della cena benefica Star Chefs Dinner. La serata conviviale andrà in tavola lunedì 20 aprile al Circolo di lettura e conversazioni di Parma, che aprirà le sue porte a 200 ospiti, per una cena dal valore doppio: gourmet e umano. Destinataria dell’intero incasso dei biglietti venduti sarà l’associazione Noi per Loro, presieduta da Nella Capretti, che da oltre 40 anni è punto di riferimento prezioso e concreto per i giovani affetti da patologie oncologiche, in cura all’Ospedale Maggiore di Parma, e per le loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bravaccini protagonista della Star Chefs Dinner

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