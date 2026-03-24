Bovolenta incentiva l’acquisto di locali sfitti Confcommercio | Da imitare

Confcommercio Padova ha suggerito alle altre amministrazioni comunali di seguire l'esempio di Bovolenta, che ha promosso politiche per incentivare l’acquisto di locali sfitti. L’appello si rivolge a tutte le amministrazioni del territorio, invitandole a adottare strategie simili per favorire il recupero degli immobili dismessi. La proposta di Bovolenta viene presentata come un modello da seguire.

«Imitate Bovolenta». È questo l'invito lanciato da Confcommercio Padova alle altre Amministrazioni comunali del territorio. Il riferimento è al bando deliberato dal Comune della Saccisica, che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'apertura di nuove attività commerciali nei locali sfitti della zona. Il bando individua alcuni criteri per l’assegnazione di un punteggio. In particolare vengono premiati i tempi dello sfitto (massimo di 15 punti se lo sfitto dura da più di un anno), l’originalità e la sostenibilità del progetto (fino a 50 punti), l’impatto occupazionale (fino a 10 punti) e se si tratta di giovani under 40 o donne (in questi casi il massimo è di 5 punti). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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