Borussia Dortmund clamorosa svolta per Schlotterbeck | definito il futuro del difensore tedesco! Lo sviluppo delle ultime ore non lascia più dubbi

Da calcionews24.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si sono susseguite notizie riguardanti il futuro di un difensore tedesco nel Borussia Dortmund. Le informazioni confermano un cambiamento significativo nella posizione contrattuale e nelle trattative in corso. Le fonti ufficiali hanno comunicato dettagli sulla situazione attuale del calciatore, senza lasciare spazio a interpretazioni o supposizioni ulteriori.

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