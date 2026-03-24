Borussia Dortmund clamorosa svolta per Schlotterbeck | definito il futuro del difensore tedesco! Lo sviluppo delle ultime ore non lascia più dubbi

Nelle ultime ore si sono susseguite notizie riguardanti il futuro di un difensore tedesco nel Borussia Dortmund. Le informazioni confermano un cambiamento significativo nella posizione contrattuale e nelle trattative in corso. Le fonti ufficiali hanno comunicato dettagli sulla situazione attuale del calciatore, senza lasciare spazio a interpretazioni o supposizioni ulteriori.

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