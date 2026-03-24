Lucca, 24 marzo 2026 – Trenta neonati in più al San Luca in neanche tre mesi, solo in questo primo scorcio di 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Finalmente un’impennata attesa da tempo, che segna una felice fase controcorrente rispetto alla denatalità che sta tristemente svuotando le scuole. “Da gennaio a oggi in effetti le nascite al San Luca sono state 209 contro 179 dello scorso anno. Trenta in più non sono poca cosa. Se il trend si dovesse confermare nel tempo – osserva il dottor Gian Luca Bracco, primario di ostetricia e ginecologia a Lucca e a Barga – nell’arco del 2026 potremo sfiorare le 900 nascite. Non sono i livelli delle annate record da 1000- 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boom di nati a Lucca: “Oltre 200 in tre mesi. Una svolta significativa (e in controtendenza)”

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