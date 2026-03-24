Bonus edilizi c' è tempo per programmare i lavori

Nel 2026, gli incentivi edilizi rimangono invariati rispetto all'anno precedente, senza nuovi tagli approvati nella legge di bilancio. Le agevolazioni sono confermate alle stesse condizioni del 2025 e sono stati prorogati anche il bonus mobili e elettrodomestici per un altro anno. Questo permette di pianificare i lavori senza rischi di modifiche improvvise nei benefici fiscali.

In questo 2026 gli incentivi edilizi non stanno subendo nuovi tagli: la legge di bilancio ha confermato le agevolazioni alle stesse condizioni del 2025 e prolungato per un altro anno anche il bonus mobili ed elettrodomestici. Il taglio avviato a gennaio dello scorso anno avrebbe dovuto proseguire, ma per quello attuale le agevolazioni vengono mantenute con regole sostanzialmente identiche a quelle già in vigore. La novità più importante riguarda il superbonus, che nel 2026 esce definitivamente dal piano degli aiuti. Rimangono però valide le detrazioni per gli interventi effettuati negli anni precedenti. Chi ha usufruito dell’agevolazione nel... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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