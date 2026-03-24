Massimo Bonanni ha commentato il pareggio dell'Inter, affermando che non ci sono motivi per considerare il campionato riaperto e che il Napoli rappresenta ancora un reale antagonista della squadra nerazzurra. Ha espresso la sua opinione riguardo alla situazione attuale del Milan, senza fare previsioni o valutazioni di carattere più ampio.

Massimo Bonanni, intervenuto in giornata su 'TMW Radio', si è espresso sui vari temi calcistici che ci lascia la 30^ giornata di Serie A. In particolare, l'ex calciatore e ora allenatore, si è espresso sulla lotta Scudetto riaperta dopo il pareggio dell'Inter capolista con la Fiorentina. Ringraziano Milan e Napoli ora a -6 e -7. Ecco, di seguito, le parole di Massimo Bonanni. "Io non credo che si debba essere così allarmisti. Qualcuno pensava che l'Inter potesse far della Fiorentina un sol boccone, ma i viola a bocce ferme non erano considerati da bassa classifica. La Fiorentina negli undici ha qualità, si è solo trascinata delle difficolta per tutto l'arco della stagione, anche se ad ora sta ritrovando un'identità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bonanni: “Campionato riaperto? Non sarei così allarmista. Napoli vera antagonista dell’Inter”

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