Bonagia via Aloi senza illuminazione Meli | Palermo al buio non possiamo più attendere

A Palermo, diverse strade della zona di Bonagia, tra cui via Aloi, sono prive di illuminazione pubblica. La consigliera comunale e della città metropolitana ha nuovamente chiesto interventi immediati per risolvere la situazione, evidenziando come questa problematica riguardi anche altre arterie della città già segnalate in passato. La mancanza di luce rende difficile la circolazione e mette a rischio la sicurezza dei residenti.

La consigliera comunale e della città metropolitana di Palermo, Caterina Meli, torna a sollecitare interventi urgenti sul grave stato dell’illuminazione pubblica in diverse aree della città, con particolare riferimento a via Aloi, a Bonagia, e ad altre arterie urbane già oggetto di precedenti segnalazioni formali. “Non è più tollerabile – dichiara la consigliera Meli – che intere strade restino al buio per lunghi periodi, nonostante le ripetute richieste di intervento inoltrate agli enti competenti. Ho già trasmesso diverse note ufficiali ad Amg nel corso degli ultimi mesi, senza che ad oggi sia seguita una risoluzione concreta del... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Palermo: 500 metri di cavi rubati, l’illuminazione al buioLa scoperta di un danno grave all’impianto di pubblica illuminazione in via Scorzadenaro, a Palermo, ha scatenato una reazione immediata da parte... Bonagia, al buio da anni l'incrocio tra viale Papa Giovanni XXIII e via Andrea CostaL'incrocio di Viale Papa Giovanni XXIII con via Andrea Costa, nel quartiere Bonagia, da anni al buio.